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В Гуш-Эционе пассажир напал на водителя автобуса
22.08.2022 09:23 Александр Юзовский

В Гуш-Эционе пассажир напал на водителя автобуса

В Гуш-Эционе пассажир автобуса напал на водителя. Инцидент произошел вечером 21 августа.

Известно, что недовольный мужчина вступил в словесную перепалку с водителем автобуса. В ходе конфликта он разбил перегородку, которая разделяла его с оппонентом и распылил газовый баллончик в лицо водителя.

Сообщается, что пострадавший поранил голову осколками перегородки и отравился газом. Водителя госпитализировали.

На буйного пассажира он хочет подать жалобу в полицию.

Отмечается, что автобусная компания объявила забастовку до тех пор, пока на маршруте №381 не "наведут порядок".

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