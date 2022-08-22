



В Гуш-Эционе пассажир напал на водителя автобуса

В Гуш-Эционе пассажир автобуса напал на водителя. Инцидент произошел вечером 21 августа.



Известно, что недовольный мужчина вступил в словесную перепалку с водителем автобуса. В ходе конфликта он разбил перегородку, которая разделяла его с оппонентом и распылил газовый баллончик в лицо водителя.



Сообщается, что пострадавший поранил голову осколками перегородки и отравился газом. Водителя госпитализировали.



На буйного пассажира он хочет подать жалобу в полицию.



Отмечается, что автобусная компания объявила забастовку до тех пор, пока на маршруте №381 не "наведут порядок".