В Гуш-Эционе пассажир напал на водителя автобуса
В Гуш-Эционе пассажир автобуса напал на водителя. Инцидент произошел вечером 21 августа.
Известно, что недовольный мужчина вступил в словесную перепалку с водителем автобуса. В ходе конфликта он разбил перегородку, которая разделяла его с оппонентом и распылил газовый баллончик в лицо водителя.
Сообщается, что пострадавший поранил голову осколками перегородки и отравился газом. Водителя госпитализировали.
На буйного пассажира он хочет подать жалобу в полицию.
Отмечается, что автобусная компания объявила забастовку до тех пор, пока на маршруте №381 не "наведут порядок".