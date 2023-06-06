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В Гуш Ацион подозрение на теракт: есть раненый
06.06.2023 22:49 Раиса Вовк

В Гуш Ацион подозрение на теракт: есть раненый

Сообщается о возможной стрельбе в Гуш Ацион. Есть подозрение на теракт.

На месте раненый. Информация уточняется.  

Напомним, что это второй теракт за сегодняшний день - вечером в районе Хавара под обстрел попала машина.

По уточненным данным, водитель, 28-летний мужчина, был легко ранен в плечо. Прибывшие на место происшествия медики оказали пострадавшему первую помощь.

Как сообщили в Армии обороны Израиля, в настоящее время ведутся поиски стрелка. Есть уже первые результаты.

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