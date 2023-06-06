



В Гуш Ацион подозрение на теракт: есть раненый

Сообщается о возможной стрельбе в Гуш Ацион. Есть подозрение на теракт.



На месте раненый. Информация уточняется.



Напомним, что это второй теракт за сегодняшний день - вечером в районе Хавара под обстрел попала машина.



По уточненным данным, водитель, 28-летний мужчина, был легко ранен в плечо. Прибывшие на место происшествия медики оказали пострадавшему первую помощь.



Как сообщили в Армии обороны Израиля, в настоящее время ведутся поиски стрелка. Есть уже первые результаты.