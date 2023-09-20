



В ГУР прокомментировали "украинскую операцию" в Судане

В среду, 20 сентября, издание CNN опубликовало статью, в которой утверждается, что Украина возможно связана с атаками на военизированную группировку в Судане, поддерживаемую частной военной компанией "Вагнер". Эту информацию прокомментировали в украинской разведке. Подтверждения она не получила, но и не была опровергнута.



"Мы не можем подтвердить или опровергнуть данную информацию", – заявил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов эксклюзивно для РБК Украина. Тем не менее он отметил, что в украинском ГУР могут лишь утверждать, что российские военные теряют свое влияние во всем мире, а все ресурсы, которые они собирали со времен СССР, постепенно уменьшаются.



"Это касается не только Судана, но и других регионов мира. Необходимо также вспомнить заявление генерала Буданова (глава ГУР МО Кирилл Буданов – ред.) о том, что Украина готова преследовать российских военных преступников в любой точке мира, где бы они ни скрывались", – добавил Юсов.



Напомним, в статье CNN сообщается, что, возможно, украинские спецслужбы проводили сухопутные атаки и использовали беспилотники FPV для атак на ополчение в Судане, которое поддерживают наемники из ЧВК "Вагнер". В статье идет ссылка на украинский военный источник, который якобы описал операцию как активность "несуданских вооруженных сил". На вопрос о возможной причастности Киева к этим атакам, источник заявил только, что "вероятно, украинские спецслужбы могли нести ответственность за эти действия".