



В ГСЧС сообщили подробности крушения вертолета в Броварах

В среду утром, 18 января, в Броварах разбился вертолет. В результате его падения погибло руководство МВД, повреждения получили дом, детский сад и автомобили. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.



"18 января в 08:20 в г. Бровары Киевской области в результате падения вертолета ГСЧС ЕС-225 (бортовой номер 54) произошло повреждение здания ДУЗ (дошкольное учебное заведение - ред.) с последующим возгоранием, остекление в четырнадцатиэтажном жилом доме и 3 легковых автомобилей. В 09:06 пожар в здании локализовано на площади 500 м кв, а в 09:28 - ликвидировано", - говорится в сообщении.



Сообщается, что на борту находились девять человек - шесть человек оперативной группы МВД, включая руководство МВД, а также три члена экипажа ГСЧС.



По состоянию на 11:00, по данным ГСЧС, известно о 15 погибших, из них 3 ребенка. При этом ранее сообщалось о по меньшей мере 18 погибших.

Кроме того, 25 человек получили травмы, из них 15 взрослых и 10 детей, которые госпитализированы в больницы.



К ликвидации последствий чрезвычайной ситуации от ГСЧС привлечены 127 человек и 30 единиц техники. На месте происшествия работают психологи ГСЧС.



Добавим, что руководство МВД направлялось в одну из "горячих" точек Украины.