



В Греции за сутки произошел 51 лесной пожар

За последние 24 часа пожарные боролись с 51 новым лесным пожаром, в результате чего общее количество активных лесных пожаров в стране возросло до 96, сообщает Ekathimerini.



В своем последнем отчете Пожарная служба сообщила, что большинство новых пожаров было ликвидировано сразу на начальной стадии.



Большой контингент наземных пожарных все еще работает на острове Родос и в северо-восточной Ахайе, на Пелопоннесе, где проводится воздушный сброс воды.



На северо-востоке Корфу большой контингент также занимается ликвидацией пожаров с помощью 4 самолетов и 2 вертолетов.



Министр гражданской защиты Греции Василис Кикилиас дал предварительную оценку разрушительным пожарам, которые на протяжении последних 10 дней бушуют в стране.



По его словам, подавляющее большинство пожаров были вызваны поджогами или произошли в результате преступной халатности.



В пятницу греческий министр по делам защиты населения Норис Митаракис подал премьеру Кириакосу Мицотакису заявление об отставке на фоне масштабных лесных пожаров.

