В Греции разбился пожарный самолет

На греческом острове Эвбея во время тушения пожара потерпел крушение самолет.



Об этом сообщила местная телекомпания ERT.



Это случилось в городе Каристос недалеко от Афин. Самолет сбрасывал воду, когда внезапно начал терять высоту.



В итоге, он врезался в склон холма и загорелся. Причина крушения устанавливается. Информация о пострадавших уточняется.





⚡️Video of a firefighting plane crashing on the Greek island of Euboea a short while ago pic.twitter.com/e2P3FlgPRQ