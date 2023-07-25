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В Греции разбился пожарный самолет
25.07.2023 15:41 Алина Груднева

В Греции разбился пожарный самолет

На греческом острове Эвбея во время тушения пожара потерпел крушение самолет.

Об этом сообщила местная телекомпания ERT.

Это случилось в городе Каристос недалеко от Афин. Самолет сбрасывал воду, когда внезапно начал терять высоту.

В итоге, он врезался в склон холма и загорелся. Причина крушения устанавливается. Информация о пострадавших уточняется.

 

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