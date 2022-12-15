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В Греции провели обыск в фирме экс-главы израильского разведподразделения
15.12.2022 17:46 Алина Груднева

В Греции провели обыск в фирме экс-главы израильского разведподразделения

Греческая полиция провела обыски в афинских офисах израильской компании Intellexa и в домах ее руководителей.

 
Об этом сообщает Kathimerini.
 
Обыски были проведены во вторник. Они связаны с использованием для слежки шпионского программного обеспечения Predator.
 
Ранее греческая журналистка-расследователь сообщила, что ее телефон прослушивался с помощью ПО, которое также использовалось для слежки за представителями оппозиционных партий в стране.
 
Согласно расследованию, сеть компаний, связанных с бывшим офицером и командиром израильского секретного разведподразделения Division 81 Талем Дилианом, приобрели различные технологии для слежения. 
 
Intellexa в отличие от NSO, не контролируется израильскими властями.
 
Первый иск против компании был подан в Греции в октябре. Его подала журналиста Танасис Коукакис, обвинив Intellexa и ее сотрудников в ряде уголовных преступлений, в том числе в нарушении законов о конфиденциальности и связи.

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