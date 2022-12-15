



В Греции провели обыск в фирме экс-главы израильского разведподразделения

Греческая полиция провела обыски в афинских офисах израильской компании Intellexa и в домах ее руководителей.

Об этом сообщает Kathimerini.

Обыски были проведены во вторник. Они связаны с использованием для слежки шпионского программного обеспечения Predator.

Ранее греческая журналистка-расследователь сообщила, что ее телефон прослушивался с помощью ПО, которое также использовалось для слежки за представителями оппозиционных партий в стране.

Согласно расследованию, сеть компаний, связанных с бывшим офицером и командиром израильского секретного разведподразделения Division 81 Талем Дилианом, приобрели различные технологии для слежения.

Intellexa в отличие от NSO, не контролируется израильскими властями.

Первый иск против компании был подан в Греции в октябре. Его подала журналиста Танасис Коукакис, обвинив Intellexa и ее сотрудников в ряде уголовных преступлений, в том числе в нарушении законов о конфиденциальности и связи.