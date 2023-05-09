



В Греции погибла израильтянка

В понедельник, 8 мая, в Греции погибла в автокатастрофе 28-летняя израильтянка.



По данным 13 канала, она погибла в результате переворота квадроцикла на греческом острове Санторини.



Информацию о гибели израильтянки подтвердила греческая полиция.



По предварительным данным, женщина управляла квадроциклом, не имея водительских прав. Транспортное средство вылетело за пределы дороги, врезалось в дерево и перевернулось.



Партнер израильтянки, тоже гражданин Израиля, получил легкие трамы. Его доставили в местную больницу для оказания медицинской помощи.