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В Греции погибла израильтянка
09.05.2023 15:36 Алина Груднева

В Греции погибла израильтянка

В понедельник, 8 мая, в Греции погибла в автокатастрофе 28-летняя израильтянка.

По данным 13 канала, она погибла в результате переворота квадроцикла на греческом острове Санторини.

Информацию о гибели израильтянки подтвердила греческая полиция.

По предварительным данным, женщина управляла квадроциклом, не имея водительских прав. Транспортное средство вылетело за пределы дороги, врезалось в дерево и перевернулось.

Партнер израильтянки, тоже гражданин Израиля, получил легкие трамы. Его доставили в местную больницу для оказания медицинской помощи.

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