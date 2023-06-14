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В Греции перевернулось судно с мигрантами, 17 погибших
14.06.2023 14:28 Ирина Демьянова

В Греции перевернулось судно с мигрантами, 17 погибших

У южного побережья Греции опрокинулось и затонуло рыболовное судно с мигрантами, по меньшей мере 17 человек погибли, сообщает Ekathimerini.

Инцидент произошел утром в среду примерно в 75 километрах юго-западнее греческого региона Пелопоннес. Вероятно, судно следовало из Ливии в Италию.

Всего на борту судна находились более 400 пассажиров. По имеющейся информации, в настоящее время спасены 104 человека. Четверо из них госпитализированы с переохлаждением. Спасенных мигрантов отправили в греческий город Каламанта.

На поиски пропавших без вести отправили шесть кораблей береговой охраны, военный фрегат и вертолет ВВС Греции, а также несколько частных судов.
 

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