



В Греции перевернулось судно с мигрантами, 17 погибших

У южного побережья Греции опрокинулось и затонуло рыболовное судно с мигрантами, по меньшей мере 17 человек погибли, сообщает Ekathimerini.



Инцидент произошел утром в среду примерно в 75 километрах юго-западнее греческого региона Пелопоннес. Вероятно, судно следовало из Ливии в Италию.



Всего на борту судна находились более 400 пассажиров. По имеющейся информации, в настоящее время спасены 104 человека. Четверо из них госпитализированы с переохлаждением. Спасенных мигрантов отправили в греческий город Каламанта.



На поиски пропавших без вести отправили шесть кораблей береговой охраны, военный фрегат и вертолет ВВС Греции, а также несколько частных судов.

