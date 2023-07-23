



В Греции обвалился мост: В ловушке может быть много людей, есть погибшие – видео

В воскресенье, 23 июля, в Греции обрушился мост на въезде в город Патра, из-за чего погибли по меньшей мере два человека. Об этом сообщает Metro.



По данным издания, под мостом в момент обвала укрывалась от жары группа цыган. Спасатели подозревают, что под обрушенными бетонными плитами может находиться большое количество людей.



“Мы можем подтвердить, что мост обрушился. Мы работаем на месте происшествия. Есть люди, оказавшиеся в ловушке, но мы не знаем точного количества”, – отметили в пожарной команде.



Metro сообщает, что спасательные операции продолжаются, а десятки пожарных работают над разборкой завалов. Из Афин на помощь направили пожарных и полицейских.



Известно, что строительство моста, расположенного на въезде на Окружную дорогу, продолжалось в течение двух лет.

Пока причины обрушения сооружения не установлены.