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В Греции британскую туристку накачали “веселым” газом и изнасиловали
23.09.2023 19:19 Наталья Богинская

В Греции британскую туристку накачали “веселым” газом и изнасиловали

Случился ужасный инцидент с молодой иностранной туристкой во время ее отдыха на одном из греческих курортов. Согласно официальной версии следствия, подозреваемый сначала использовал "веселый газ", а затем совершил сексуальное насилие. 

37-летнего подозреваемого задержала полиция после жалобы 19-летней туристки. Как сообщает издание The Sun, во время обыска в его квартире были обнаружены пистолет и две ампулы веселящего газа. 

Эти находки могут иметь ключевое значение в рамках уголовного дела против подозреваемого.

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