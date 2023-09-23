



В Греции британскую туристку накачали “веселым” газом и изнасиловали

Случился ужасный инцидент с молодой иностранной туристкой во время ее отдыха на одном из греческих курортов. Согласно официальной версии следствия, подозреваемый сначала использовал "веселый газ", а затем совершил сексуальное насилие.



37-летнего подозреваемого задержала полиция после жалобы 19-летней туристки. Как сообщает издание The Sun, во время обыска в его квартире были обнаружены пистолет и две ампулы веселящего газа.



Эти находки могут иметь ключевое значение в рамках уголовного дела против подозреваемого.