



В Госдуме протекла крыша: Сильнейший ливень затопил Москву – видео

В Москве днем 18 июля начался сильный ливень с градом. По прогнозу метеорологов, дождь не прекратится до утра 19 июля.



В городе, как ожидается, выпадет до 40 миллиметров осадков – половина месячной нормы. Осадки будут сопровождаться порывами ветра до 25 метров в секунду.



Кафе и ресторанам предписано закрыть летние веранды. Заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков объявил, что городские службы переведены в режим повышенной готовности.



Департамент транспорта Москвы предупредил о вечерних пробках в 6-7 баллов и призвал водителей во время дождя “не спешить за рулем”, так как значительно ухудшена видимость.



Судя по видео очевидцев, в некоторых районах Москвы, в том числе в центре, дороги полностью покрыты водой – с ее отводом не справляется ливневая канализация, а лужи достигают такого размера, что машины погружаются в них по крышу.