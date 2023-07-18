Новости » Происшествия
В Госдуме протекла крыша: Сильнейший ливень затопил Москву – видео
18.07.2023 16:53 Наталья Богинская

В Госдуме протекла крыша: Сильнейший ливень затопил Москву – видео

В Москве днем 18 июля начался сильный ливень с градом. По прогнозу метеорологов, дождь не прекратится до утра 19 июля. 

В городе, как ожидается, выпадет до 40 миллиметров осадков – половина месячной нормы. Осадки будут сопровождаться порывами ветра до 25 метров в секунду. 

Кафе и ресторанам предписано закрыть летние веранды. Заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков объявил, что городские службы переведены в режим повышенной готовности. 

Департамент транспорта Москвы предупредил о вечерних пробках в 6-7 баллов и призвал водителей во время дождя “не спешить за рулем”, так как значительно ухудшена видимость. 

Судя по видео очевидцев, в некоторых районах Москвы, в том числе в центре, дороги полностью покрыты водой – с ее отводом не справляется ливневая канализация, а лужи достигают такого размера, что машины погружаются в них по крышу.

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK




Опросы