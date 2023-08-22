



В городе Тира убит генеральный директор муниципалитета



По данным группы по борьбе с насилием Abraham Initiatives, одна из жертв вчерашней стрельбы в Тира - стал 60-летний Абед Рахман Кашуа, генеральный директор муниципалитета города.



Кашуа также был высокопоставленным членом Южного Крыла Исламского движения и шейхом местной мечети, сообщает 12-й канал.



По сообщениям ивритских СМИ, Кашуа был в числе трех человек, застреленных возле городского полицейского участка. Он получил критические ранения, а двое других пострадавших получили ранения легкой и средней степени тяжести и находились в сознании, когда приехали на машине к полицейскому участку города за помощью. Они были эвакуированы в больницу "Меир" в Кфар-Сабе для оказания медицинской помощи.



Полиция заявила, что расследует обстоятельства стрельбы и прочесывает местность в поисках улик. Заместитель комиссара Центрального округа полиции Израиля Ави Битон заявил, что расследование является первоочередной задачей округа "в свете серьезности инцидента, в ходе которого был убит сотрудник государственного учреждения...".



После убийства министр внутренних дел Моше Арбель попросил премьер-министра Биньямина Нетаниягу созвать срочное совещание с представителями ШАБАКа и потребовать от них более активного участия в расследовании и в борьбе с насилием в арабских общинах.