



В Google уволили сотрудников за антисемитские посты

Компания Google уволила нескольких сотрудников после того, как они разместили антисемитский контент во внутренних коммуникационных системах компании, сообщили "Globes" источники, знакомые с ситуацией. Публикации были опубликованы во внутренних системах связи с сотрудниками и не видны пользователям контента Google.



Источники утверждают, что несколько сотрудников Google создали мемы, клипы и изображения, обслуживающие внутренние коммуникации между сотрудниками, с инсинуациями антисемитского характера. Об этом сообщили руководству компании сотрудники-евреи, которое решило уволить создателей контента.