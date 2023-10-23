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В Google уволили сотрудников за антисемитские посты
23.10.2023 02:25 Наталья Богинская

В Google уволили сотрудников за антисемитские посты

Компания Google уволила нескольких сотрудников после того, как они разместили антисемитский контент во внутренних коммуникационных системах компании, сообщили "Globes" источники, знакомые с ситуацией. Публикации были опубликованы во внутренних системах связи с сотрудниками и не видны пользователям контента Google.

Источники утверждают, что несколько сотрудников Google создали мемы, клипы и изображения, обслуживающие внутренние коммуникации между сотрудниками, с инсинуациями антисемитского характера. Об этом сообщили руководству компании сотрудники-евреи, которое решило уволить создателей контента.

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