



В Гонконге ищут части тела расчлененной модели: трое арестованных

В Гонконге нашли расчлененное тело местной модели, 28-летней Эбби Чой, но не полностью.



Ее ноги были найдены в холодильнике в доме на окраине города вместе с инструментами, используемыми для расчленения тел, а голову, до сих пор разыскивают.



Части тела были найдены в пятницу. Голову, туловище и руки модели не нашли до сих пор. Полиция изъяла в доме, где были спрятаны ее ноги, нож для нарезки мяса и электрическую пилу. Жуткую находку правоохранители сделали в сельском районе Тай По.



К поискам останков Чой привлекли дроны и альпинистов. По данным полиции, трое человек были арестованы.



В частности, по подозрению в убийстве модели задержали двух мужчин в возрасте 31 и 65 лет, а также 63-летнюю женщину, которую обвиняют в воспрепятствовании правосудию. В понедельник они предстанут перед судом.

