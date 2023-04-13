



В Гонконге два хулигана арестованы за "стрельбу" в полицейских

Двое мужчин из Гонконга были арестованы за хулиганство после того, как стреляли из водяных пистолетов в полицейских во время мероприятия, посвященного Сонгкрану, тайскому Новому году.



По словам полиции, парочка, обоим по 20 лет, использовала фестиваль как прикрытие для преследования правоохранительных органов.



Воскресное мероприятие проходило в Коулун-Сити, районе, где проживает много тайцев.



Традиционно во время Сонгкрана воду разбрызгивают из ведер и пульверизаторов, чтобы отогнать неудачу.



В Гонконге наблюдается уменьшение свобод с тех пор, как в 2020 году Пекин ввел закон о национальной безопасности, который, по словам критиков, призван подавить инакомыслие и ослабить автономию Гонконга.



Город является особым административным районом Китая. В соответствии с его принципом "одна страна, две системы" жители могут пользоваться определенными свободами, недоступными на материке.



Один из двух мужчин ведет канал на YouTube, сообщает South China Morning Post со ссылкой на источники в полиции.



На видео, загруженном 10 апреля, видно, как человек в красном стреляет из водяного пистолета по двум полицейским и репортерам TVB, которое многие считают проправительственным.



По сообщению Hong Kong Free Press, текст на видео содержит ругательства в адрес TVB и полиции.

Согласно статье в поддерживаемой государством газете Ta Kung Pao, эти люди "разжигали беспорядки" и "злонамеренно" преследовали власти. По сообщению издания, статья была опубликована всего через несколько часов после задержания хулиганов.Министр безопасности Крис Танг не стал комментировать это дело на заседании Законодательного совета в среду, но сказал, что некоторые оказывают "мягкое сопротивление", чтобы вызвать недовольство правительством.