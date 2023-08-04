



В Гиват-Шмуэль ночью прогремел взрыв

Взрывное устройство было обнаружено в жилом доме на улице Хаваси в Гиват-Шмуэле в ночь на четверг.



Полиция обезвредила устройство.



Полиция распространила заявление, в котором говорится: "Некоторое время назад в полицию Израиля поступило сообщение о том, что в жилом доме на улице Ханаси в Гиват Шмуэль слышен взрыв. Прибывшие на место происшествия полицейские и саперы обнаружили взрывное устройство. Пострадавших нет. Подоплека происшествия криминальная. Начато расследование для выяснения обстоятельств".

