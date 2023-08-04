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В Гиват-Шмуэль ночью прогремел взрыв
04.08.2023 08:35 Ирина Демьянова

В Гиват-Шмуэль ночью прогремел взрыв

Взрывное устройство было обнаружено в жилом доме на улице Хаваси в Гиват-Шмуэле в ночь на четверг. 

Полиция обезвредила устройство.

Полиция распространила заявление, в котором говорится: "Некоторое время назад в полицию Израиля поступило сообщение о том, что в жилом доме на улице Ханаси в Гиват Шмуэль слышен взрыв. Прибывшие на место происшествия полицейские и саперы обнаружили взрывное устройство. Пострадавших нет. Подоплека происшествия криминальная. Начато расследование для выяснения обстоятельств".
 

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