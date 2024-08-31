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В Германии женщина напала с ножом на пассажира автобуса
31.08.2024 09:03 Катя Шульц

В Германии женщина напала с ножом на пассажира автобуса

В результате нападения пятеро человек пострадали, причем трое получили тяжелые ранения. Об это сообщает полиция Дортмунда.

Автобус, в котором случилось происшествие, следовал по праздничному маршруту для доставки гостей на торжество в честь 800-летнего юбилея города. В момент нападения, в салоне было более 40 пассажиров, в том числе дети. 

Как сообщает полиция, нападавшей 32 года и у нее немецкое гражданство. 

"В настоящее время подозрений в террористической подоплеке нет", - говорится в заявлении полиции для прессы. Личность женщины установлена и подтверждена полицией. Имеются признаки того, что она страдает психическим расстройством.
 

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