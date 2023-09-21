



В Германии свинья сбежала из мясной лавки

В небольшом баварском городке Вемдинг произошел курьезный случай с работниками мясной лавки и очень ловкой свиньей, которая совершила побег ранним утром.



Животное сбежало из прицепа по пути на убой и принялось бегать по городу. В погоню за ней бросились сразу четыре мясника, сообщает Bild.



Сначала свинья побежала к пожарной части, затем по небольшому переулку в овраг, оттуда по лестнице к городской стене и обратно на перекресток к мясной лавке. Там мясники окружили ее и загнали обратно в прицеп. Попытка побега не изменила судьбу свиньи.