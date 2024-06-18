



В Германии резко возросло количество экстремистов

В Германии зафиксирован резкий рост количества экстремистов и последователей радикального исламизма.



Об этом говорится в отчете Федерального ведомства по охране конституции.



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По данным BfV, такой показатель зафиксирован на фоне войны в Украине, а также после резни, устроенной ХАМАСом в Израиле 7 октября.



Согласно отчету, в стране в настоящий момент более 27 тысяч последователей радикального исламизма. В 2023 году насчитывалось около 40,6 тысячи правых экстремистов. Количество левых экстремистов тоже резко увеличилось - до 37 тысяч.



По словам главы ведомства Томаса Хальденванга, рост количества последователей правоэкстремистских движений является ключевой угрозой для внутренней безопасности Германии.