Новости » Происшествия
В Германии резко возросло количество экстремистов
18.06.2024 21:32 Алина Груднева

В Германии резко возросло количество экстремистов

В Германии зафиксирован резкий рост количества экстремистов и последователей радикального исламизма. 

Об этом говорится в отчете Федерального ведомства по охране конституции.

Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости

По данным BfV, такой показатель зафиксирован на фоне войны в Украине, а также после резни, устроенной ХАМАСом в Израиле 7 октября. 

Согласно отчету, в стране в настоящий момент более 27 тысяч последователей радикального исламизма.  В 2023 году насчитывалось около 40,6 тысячи правых экстремистов. Количество левых экстремистов тоже резко увеличилось - до 37 тысяч.

По словам главы ведомства Томаса Хальденванга, рост количества последователей правоэкстремистских движений является ключевой угрозой для внутренней безопасности Германии.

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ

ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK
Mignews.com




Опросы