



В Германии разгорается скандал из-за реституции бенинской бронзы

В декабре прошлого года Германия вернула 22 артефакта, награбленных в колониальную эру, на территорию современной Нигерии.



Но пять месяцев спустя в Германии задают вопросы о том, правильно ли поступили хранители культуры, вернув бесценные сокровища, известные как бенинская бронза.



Споры разгорелись после того, как уходящий в отставку президент Нигерии Мухаммаду Бухари неожиданно заявил в марте, что артефакты будут возвращены традиционному правителю, а не нигерийскому государству, как ожидала Германия.



Получатель, названный Бухари, - это потомок суверена, правившего королевством Бенин и носившего титул "Оба", когда бронза была разграблена британцами в конце 19 века.



Хранение любых репатриированных изделий из бронзы должно быть "передано Оба", который будет"нести ответственность за управление всеми местами", где они хранятся, говорится в заявлении Бухари.



Заявление Бухари было одним из его последних шагов на президентском посту перед тем, как после выборов его сменил Бола Тинубу.



Но это вызвало переоценку ценностей в Германии, где, по словам критиков, это, похоже, нарушило ключевое соглашение с Нигерией.



В соответствии с соглашением от июля 2022 года Германия пообещала вернуть около 1100 изделий из бронзы из 20 своих музеев, и обе стороны согласились с важностью сделать произведения доступными для публики.



В основе этого лежали планы выставить изделия из бронзы в новом музее в Бенин-Сити на юге штата Эдо.



Саксония приостановила дальнейшие реституции до выяснения того, повлияет ли право собственности Оба на публичный показ бронзы.



Саксонский музей Грасси был одним из пяти музеев, которые передали 22 бронзовых артефакта в декабре, а в других музеях Саксонии до сих пор хранится 262 экземпляра.



Прежде чем приступить к их возвращению, федеральная земля Саксония хочет "подождать, чтобы увидеть, каков будет эффект от этой декларации… и как будет действовать новое правительство", — заявил AFP представитель саксонского министерства культуры.



"Мы не будем предпринимать никаких новых шагов", пока ситуация не прояснится, сказал он.



Отвечая на вопрос о заявлении Бухари, представитель министерства иностранных дел Кристофер Бургер сказал, что возвращение бронзы "не зависит от условий".



"Это решение суверенного государства Нигерия делать то, что оно хочет", — сказал он, добавив, что "для нас важно, чтобы общественность по-прежнему имела доступ к бенинской бронзе".



Министр культуры Германии Клаудия Рот сказала, что она "удивлена ​​и раздражена" реакцией на заявление в Германии.



"Что будет с бронзой сейчас, решать нынешнему владельцу, а это суверенное государство Нигерия", — сказала она телеканалу ZDF.



Герман Парцингер, президент Фонда прусского культурного наследия (SPK), который управляет Этнологическим музеем в Берлине, сказал, что не верит, что заявление Бухари ставит под сомнение будущие реституции.



В Этнологическом музее хранится около 530 исторических предметов из древнего королевства Бенин, в том числе более 400 изделий из бронзы, которые считаются самой важной коллекцией за пределами лондонского Британского музея.



Музей этнологии в Гамбурге также входит в число музеев Германии, вернувших первую партию бронзы в декабре.



Он подписал соглашение о возврате 179 артефактов из своей коллекции в собственность Нигерии, хотя треть из них останется в Гамбурге.



Музей сообщил AFP, что "доверяет своим нигерийским партнерам".



Абба Иса Тиджани, возглавляющий нигерийское правительственное агентство, отвечающее за возвращение награбленных предметов, сказал, что запланированный музейный проект в Бенин-Сити не затронут декларацией.



"Строительство музея еще продолжается. Оба Бенина полагается на этот музей, ничего не изменилось, потому что у него нет персонала или опыта для управления музеем. Мы хотим заверить наших партнеров, музеи в Европе, что объекты будут предоставлены исследователям, а также публике и туристам", — сказал он.



"Артефакты, конечно, не могут быть проданы, потому что в Нигерии запрещено продавать нигерийские древности", - добавил Тиджани.



Педжу Лайивола, искусствовед и художник из Нигерии, активно участвовавшая в битве за возвращение бронзы, сказала, что реакция западных музеев на заявление была преувеличенной.



"Это предлог… чтобы не возвращать эти артефакты, потому что они не хотели их возвращать", — сказала она.

