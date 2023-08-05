



В Германии разбился автобус с австрийскими туристами

В Германии на трассе в Ганновер перевернулся автобус с 19 пассажирами — 18 из них, по данным полиции, получили травмы различной степени тяжести, однако обошлось без жертв, сообщает BILD.

Eighteen people were injured after an Austrian tour bus crashed and fell into a ditch on a motorway near Hanover, Germany.https://t.co/kXHiwW6upr — dpa news agency (@dpa_intl) August 5, 2023

Автобус, следовавший из Австрии в Норвегию, съехал в кювет, после чего упал на бок. Причина аварии пока не понятна: известно, что автобус не врезался ни в одну другую машину. Против водителя уже возбудили уголовное дело за нанесение телесных повреждений по неосторожности.Некоторые пассажиры смогли самостоятельно выбраться из автобуса, других спасатели вытащили через окна.