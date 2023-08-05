Новости » Происшествия
В Германии разбился автобус с австрийскими туристами
05.08.2023 18:44 Ирина Демьянова

В Германии разбился автобус с австрийскими туристами

В Германии на трассе в Ганновер перевернулся автобус с 19 пассажирами — 18 из них, по данным полиции, получили травмы различной степени тяжести, однако обошлось без жертв, сообщает BILD.



Автобус, следовавший из Австрии в Норвегию, съехал в кювет, после чего упал на бок. Причина аварии пока не понятна: известно, что автобус не врезался ни в одну другую машину. Против водителя уже возбудили уголовное дело за нанесение телесных повреждений по неосторожности.

Некоторые пассажиры смогли самостоятельно выбраться из автобуса, других спасатели вытащили через окна.


 

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK




Опросы