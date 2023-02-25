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В Германии протестующие поддержали Украину
25.02.2023 05:45 Алина Груднева

В Германии протестующие поддержали Украину

В немецкой столице десятки людей вышли на акцию протеста в поддержку Украины.

По данным AFP, большинство демонстрантов были россиянами.

Они пришли с украинскими флагами, выступая против кровопролитной войны в Украине, плакатами, на которых были написаны слова поддержки страны

"Победу Украине! Свободу России", — гласили надписи на плакатах демонстрантов в Берлине.

Уточняется, что, несмотря на непогоду, протестующие дошли до кафе "Москва" на Карл-Маркс-Аллее, которое было несколько дней назад переименовано в честь Киева.

"Это и мой позор.Люди, которые как гитлеровцы в 4 утра бомбили Киев, которые насиловали женщин в Буче — они говорят по-русски. Это моя страна все это делает", — сказал политолог Леонид Гозман.

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