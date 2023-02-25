



В Германии протестующие поддержали Украину

В немецкой столице десятки людей вышли на акцию протеста в поддержку Украины.



По данным AFP, большинство демонстрантов были россиянами.



Они пришли с украинскими флагами, выступая против кровопролитной войны в Украине, плакатами, на которых были написаны слова поддержки страны



"Победу Украине! Свободу России", — гласили надписи на плакатах демонстрантов в Берлине.



Уточняется, что, несмотря на непогоду, протестующие дошли до кафе "Москва" на Карл-Маркс-Аллее, которое было несколько дней назад переименовано в честь Киева.



"Это и мой позор.Люди, которые как гитлеровцы в 4 утра бомбили Киев, которые насиловали женщин в Буче — они говорят по-русски. Это моя страна все это делает", — сказал политолог Леонид Гозман.