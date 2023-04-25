



В Германии предотвращен теракт: задержан сириец

Власти Германии задержали сирийца по подозрению в планировании теракта с применением взрывчатых веществ на почве исламского экстремизма, сообщают официальные лица.



Федеральная полиция заявила, что сотрудники полиции задержали 28-летнего мужчину сегодня рано утром в северном городе Гамбург.



Следователи говорят, что мужчина подозревается в попытке получить в Интернете вещества, которые позволили бы ему изготовить пояс со взрывчаткой “для совершения нападения на гражданские объекты”.



Полиция сообщает, что мужчину воодушевил и поддержал в его действиях его 24-летний брат, который живет в южном городе Кемптен. Мужчины, чьи имена не разглашены, описываются как движимые “радикальными исламистскими и джихадистскими” взглядами.



