В Германии польский автобус попал в ДТП
В субботу, 11 февраля, на трассе А2 в Германии произошла авария с участием польского автобуса.
Об этом сообщают немецкие СМИ.
В настоящее время проводится спасательная операция. На место происшествия прибыли медики, полиция и спасатели.
В польском внешнеполитическом ведомстве подтвердили, что пострадало много пассажиров, в том числе, граждане Польши. Однако точное число раненых пока что не озвучено.
Известно, что шесть человек находятся в тяжелом состоянии. Устанавливается причина аварии.