Новости » Происшествия
В Германии польский автобус попал в ДТП
11.02.2023 12:35 Алина Груднева

В Германии польский автобус попал в ДТП

В субботу, 11 февраля, на трассе А2 в Германии произошла авария с участием польского автобуса.

Об этом сообщают немецкие СМИ.

В настоящее время проводится спасательная операция. На место происшествия прибыли медики, полиция и спасатели.

В польском внешнеполитическом ведомстве подтвердили, что пострадало много пассажиров, в том числе, граждане Польши. Однако точное число раненых пока что не озвучено.

Известно, что шесть человек находятся в тяжелом состоянии. Устанавливается причина аварии.

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK




Опросы