



В Германии польский автобус попал в ДТП

В субботу, 11 февраля, на трассе А2 в Германии произошла авария с участием польского автобуса.



Об этом сообщают немецкие СМИ.



В настоящее время проводится спасательная операция. На место происшествия прибыли медики, полиция и спасатели.



В польском внешнеполитическом ведомстве подтвердили, что пострадало много пассажиров, в том числе, граждане Польши. Однако точное число раненых пока что не озвучено.



Известно, что шесть человек находятся в тяжелом состоянии. Устанавливается причина аварии.