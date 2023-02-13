



В Германии подожгли центр сбора пожертвований для пострадавших от землетрясения

В земле Северный Рейн-Вестфалия был подожжен центр по сбору пожертвований для пострадавших от землетрясений в Турции. Органы внутренней безопасности выясняют обстоятельства поджога. По оценке полиции, это нападение крайне правых активистов.



Центр сбора пожертвований находится рядом с супермаркетом, владельцами которого являются турки. Северный Рейн-Вестфалия является домом для большого количества иммигрантов из Турции и других мусульманских стран. Как только поступили первые известия о смертоносных землетрясениях в Турции и Сирии, по всей Германии начали собирать пожертвования для пострадавших, включая продукты питания, лекарства и одежду.



Камеры видеонаблюдения, установленные возле центра сбора, зафиксировали, как двое мужчин сорвали висевший там турецкий флаг и бросили его в огонь. Местные пожарные расчеты работали два часа, прежде чем им удалось потушить бушевавший на месте крупный пожар.



В последние недели в Германии наблюдается рост крайне правого насилия, особенно на востоке страны, в связи с новой волной иммигрантов и беженцев, прибывающих в страну.

