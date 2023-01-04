



В Германии обсуждают запрет фейерверков после новогодних беспорядков

Согласно отчету пожарной службы Берлина в день Нового года, 22 человека были ранены петардами и фейерверками,также зафиксировано 38 случаев нападения на сотрудников аварийно-спасательных служб, в результате которых 18 человек получили ранения.



В понедельник депутат Клаус Ледерер высказался за общенациональный запрет фейерверков.



“Это должно регулироваться федеральным законом”, – сказал политик региональной телекомпании РББ.



Немецкий союз пожарных бригад призвал оснастить машины экстренных служб видеорегистраторами для фиксации нападений.



“Невообразимо, что пришлось испытать нашим аварийно-спасательным службам в канун Нового года”, – сказал председатель штата Ларс Виг.



Мэр Берлина Франциска Гиффи заявила, что городской совет обсудит расширение зон запрета фейерверков. Она также осудила нападения, добавив, что насилие “порождает страх и ужас и не имеет ничего общего с празднованием Нового года”.



Расширение зон запрета фейерверков восприняли критически, потому что для обеспечения этого на объектах потребуется больше людей.



“Я действительно хотел бы, чтобы мы использовали наших полицейских для того, для чего они здесь, а не для игр в кошки-мышки в городе”, – считает Клаус Ледерер.



Однако, Кай Вегнер, председатель партии христианских демократов ХДС в Берлине, заявил, что выступает против общего запрета на использование фейерверков дома.



"Я не верю, что частный запрет петард решит проблему", – говорит он. “Это социальная проблема, которую нужно решать не только запретом петард, но признанием, уважением к профессии полицейских и пожарных и соблюдением действующего законодательства”, – сказал он.



Немецкая ассоциация пожарных бригад высказалась за пресечение нападений на аварийно-спасательные службы.



“Нам не нужны более суровые наказания. Я просто хочу, чтобы эти наказания применялись”, – сказал президент ассоциации Карл-Хайнц Бансе.