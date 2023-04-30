



В Германии обломок метеорита проломил крышу жилого дома

Недавно в Эльмсхорне (Германия) упал обломок метеорита. Космический объект, сравнимый по размеру с теннисный мяч, пробил крышу жилого дома. В результате инцидента никто не пострадал. Об этом пишет Bild.



Во время падения обломок метеорита пробил две черепицы, прежде чем свалиться на подъездную дорожку дома. Владелец жилья Вильфрид Лабуш услышал громкий удар, а его жена допустила, что это мог быть метеорит. Однако супруги отвергли эту идею, поскольку в Германии такое явление достаточно редко. Несмотря на это, через несколько дней они обнаружили обломок возле своего дома.



Представитель Немецкого аэрокосмического центра сообщил, что обнаруженный метеорит весил 225 грамм и был еще теплым. Предварительное падение метеорита в этой стране было зафиксировано в апреле 2002 возле замка Нойшванштайн в Баварии.



