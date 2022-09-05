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В Германии неподалеку от цирковой палатки разбился самолет
05.09.2022 19:41 Александр Юзовский

В Германии неподалеку от цирковой палатки разбился самолет

В Германии разбился легкомоторный самолет. Инцидент произошел в Дуйсбурге, неподалеку от места проведения циркового представления. 

Как сообщает портал ZDF, самолет упал всего в 50 метрах от входа в цирк на автомобильную стоянку. После падения судно загорелось, огонь перебросился на несколько автомобилей.

Пока пожарная бригада в составе около 60 спасателей тушила огонь и огораживала территорию, спектакль в цирке-шапито длился - чтобы не возникла паника.

Посетителей уведомили об аварии лишь после окончания представления.

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