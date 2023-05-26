



В Германии известная певица предстанет перед судом за нацистское поздравление

Известная в Германии певица Мелани Мюллер предстанет перед судом после того, как выяснилось, что во время одного из концертов она демонстрировала зрителям нацистское поздравление.



Как рассказали в прокуратуре Лейпцига, во время концерта в сентябре 2022 года Мюллер публично продемонстрировала со сцены в сторону зрителей так называемое "нацистское поздравление". В сети появилось видео, как Мюллер восемь раз подняла правую руку во время вечеринки. Сама певица заявила, что просто разогревала публику перед концертом.



На видео с концерта видно, как Мюллер несколько раз поднимает правую руку вверх, выкрикивая боевой клич "Восток, Восток, Восточная Германия". Из зала зрители также демонстрируют нацистское поздравление и выкрикивают Sieg Heil.



В начале мая 2023 г. Мюллер выдвинули обвинения по статье о неконституционной символике. Полиция также провела обыск в ее доме, ей грозит до трех лет заключения. Также выяснилось, что заведение, где выступала Мюллер, связано с правоэкстремистскими организациями.