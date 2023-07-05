



В Германии и Нидерландах из-за урагана "Поли" погибли две женщины

В Нидерландах и в Германии из-за урагана "Поли" погибли как минимум два человека, жителей затронутых стихией районов призывают не покидать дома.



Как сообщает Associated Press, в голландском Харлеме женщина погибла при падении дерева на автомобиль, в котором она находилась. В Германии ураган также унес жизнь женщины - на нее упало дерево на улице в городе Реде близ границы с Нидерландами.



Королевский институт метеорологии Нидерландов 5 июля объявил предупреждение об опасности наивысшего уровня для трех провинций в стране. По его данным, порывы ветра на побережье к западу от Амстердама достигали скорости выше 145 км в час.



Ураган повалил деревья на машины и дома в Амстердаме, на междугородних автотрассах. На улицах Гааги и Харлема скопился мусор и обломки после того, как там прошел ураган, некоторые деревья выкорчеваны из земли с корнями.



Со временем ураган утих и был понижен до категории шторма. Тем не менее, многие рейсы в аэропорту "Схипхол" (Нидерланды) - самой загруженной воздушной гавани Европы, отменены или отложены, и ожидается, что воздушное движение будет затруднено и в ближайшее время. На севере Нидерландов также приостановлено движение транспорта по железной дороге.



В Германии отменено паромное сообщение в популярных у туристов районах на побережье Северного моря.