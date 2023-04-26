



В Германии арестован сириец по подозрению в террористическом заговоре исламистов

Власти Германии арестовали сирийца по подозрению в планировании теракта с применением взрывчатых веществ, мотивированного исламским экстремизмом, сообщили официальные лица во вторник, сообщает Associated Press.



Федеральная полиция заявила, что офицеры арестовали 28-летнего мужчину рано утром во вторник в северном городе Гамбург на основании выданного судом ордера по подозрению в преступлениях, связанных с финансированием терроризма.



Задержанный подозревается в попытке приобрести в Интернете вещества для изготовления пояса со взрывчаткой “для совершения нападения на гражданские объекты”.Экстремиста воодушевил его 24-летний брат, который живет в Кемптене. Немецкое информационное агентство DPA сообщило, что полиция задержала и его. По словам федеральной полиции, братья руководствуются “радикальными исламистскими и джихадистскими” взглядами.



Полиция провела обыск в Гамбурге и Кемптене, изъяв большое количество вещественных доказательств, включая химические вещества. В операции участвовало около 250 офицеров.

