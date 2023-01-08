



В Германии арестован иранец, подозреваемый в планировании теракта

Немецкая полиция задержала 32-летнего гражданина Ирана, подозреваемого в приобретении смертельных ядов цианида и рицина для совершения теракта "с исламистской мотивацией", сообщили власти Западной Германии в воскресенье.



Согласно совместному пресс-релизу прокуратуры Дюссельдорфа и полиции городов Реклингхаузен и Мюнстер, в доме подозреваемого в городе Кастроп-Рауксель был произведен обыск в рамках расследования.



Полиция заявила, что иранец подозревается в планировании "серьезного акта насилия, угрожающего государству", якобы закупив цианид и рицин для совершения теракта, мотивированного исламистами. Это влечет за собой тюремное заключение на срок от 6 месяцев до 10 лет.



Полиция изъяла электронные запоминающие устройства, но во время обыска в Кастроп-Рауксель не обнаружила ни цианида, ни рицина, сообщил агентству Reuters TV Хольгер Хеминг из прокуратуры Дюссельдорфа.



Кастроп-Рауксель расположен в земле Северный Рейн-Вестфалия, самой густонаселенной земле Германии, чей министр внутренних дел Герберт Ройл сказал: "Мы получили серьезную информацию, которая побудила полицию произвести арест ночью. Власти сейчас проводят интенсивное расследование".



Хеминг сказал, что наводка поступила от службы безопасности "дружественного государства", не вдаваясь в подробности. Массовый таблоид Bild сообщил, что речь идет о Федеральном бюро расследований США.



Полиция заявила, что в ходе обысков был задержан брат подозреваемого, добавив, что решение о выдаче официального ордера на арест будет принято позднее, поскольку расследование продолжается.



Рицин, естественным образом содержащийся в клещевине, может вызвать смерть в течение 36-72 часов после воздействия количества, равного булавочной головке. Известного противоядия не существует.

