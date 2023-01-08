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В Германии арестован иранец по подозрению в подготовке химической атаки
08.01.2023 15:31 Наталья Богинская

В Германии арестован иранец по подозрению в подготовке химической атаки

В воскресенье, 8 января, на западе Германии был арестован иранец, подозреваемый в подготовке экстремистской “атаки” с использованием цианида и рицина, сообщили немецкая полиция и прокуратура.

Полиция Мюнстера и прокуратура Дюссельдорфа опубликовали в пресс-релизе, что полицейские обыскали жилой дом в городе Кастроп-Рауксель в поисках “отравляющих веществ”, предназначенных для совершения нападения.

32-летнего иранца “подозревали в подготовке серьезного акта насилия, угрожающего безопасности государства, путем получения цианида и рицина с целью совершения экстремистского нападения”, – заявили следователи. Они добавили, что еще один человек был задержан в ходе операции и взят под стражу.

По словам правоохранительных органов, в ближайшие дни главный подозреваемый будет представлен суду для предварительного заключения.

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