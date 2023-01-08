



В Германии арестован иранец по подозрению в подготовке химической атаки

В воскресенье, 8 января, на западе Германии был арестован иранец, подозреваемый в подготовке экстремистской “атаки” с использованием цианида и рицина, сообщили немецкая полиция и прокуратура.



Полиция Мюнстера и прокуратура Дюссельдорфа опубликовали в пресс-релизе, что полицейские обыскали жилой дом в городе Кастроп-Рауксель в поисках “отравляющих веществ”, предназначенных для совершения нападения.



32-летнего иранца “подозревали в подготовке серьезного акта насилия, угрожающего безопасности государства, путем получения цианида и рицина с целью совершения экстремистского нападения”, – заявили следователи. Они добавили, что еще один человек был задержан в ходе операции и взят под стражу.



По словам правоохранительных органов, в ближайшие дни главный подозреваемый будет представлен суду для предварительного заключения.