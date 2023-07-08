



В Герцлии протестующие подожгли шины

Вечером, 8 июля, участники акции протеста против правовой реформы в Герцлии начали жечь шины.



Информацию об этом подтвердили в полиции Израиля.



Уточняется, что демонстранты заблокировали ряд улиц и устроили поджоги. Информация об арестах не поступала.



צמיג בוער במרכז הרצליה pic.twitter.com/vStHewHHi7 — Edan Ring-Bittman | עידן רינג | عيدان رينغ (@EdanRing) July 8, 2023