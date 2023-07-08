Новости » Происшествия
В Герцлии протестующие подожгли шины
08.07.2023 21:50 Алина Груднева

В Герцлии протестующие подожгли шины

Вечером, 8 июля, участники акции протеста против правовой реформы в Герцлии начали жечь шины.

Информацию об этом подтвердили в полиции Израиля.

Уточняется, что демонстранты заблокировали ряд улиц и устроили поджоги. Информация об арестах не поступала.
 

Об аналогичной ситуации ранее сообщалось относительно перекрестка Каркур. Там протестующие разожгли костер.
 

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK

Опросы

© 2000 — 2023

Top.Mail.Ru