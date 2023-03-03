



В Газе сильный пожар, власти обратились за помощью

Власти Газы обратились за помощью в тушении сильного пожара , который начался в четверг на свалке в деревне на границе с Израилем, заявив, что он может длиться несколько дней и вызвать “экологическую катастрофу”. Ночью в небо поднялось большое облако тяжелого дыма, и по всему городу Газа распространился сильный едкий запах.



“Пожар начался в восточной части свалки в Джур-эль-Дике, к юго-востоку от города Газа по причинам, которые еще предстоит подтвердить”, – говорится в заявлении муниципалитета Газы. “Мы опасаемся, что огонь может распространиться и привести к экологической катастрофе”.



В ведомстве добавили, что местные пожарные бригады не в силах справиться с огнем. Власти призвали международные организации помочь потушить пожар и оказать международное давление на Израиль, чтобы тот снял блокаду и пропустил необходимое оборудование.



