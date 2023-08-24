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В Газе прогремел взрыв: погиб член ХАМАСа
24.08.2023 14:35 Алина Груднева

В Газе прогремел взрыв: погиб член ХАМАСа

В четверг, 24 августа, на одном из объектов ХАМАСа в Газе прогремел взрыв.

В результате происшествия один член террористической организации погиб, еще один получил тяжелые ранения.

Информацию о взрыве, причины которого не раскрываются, подтвердило так называемое министерство внутренних дел Газы, подконтрольное ХАМАСу.

По данным ведомства, погибшим оказался член военизированного крыла ХАМАСа, бригады "Изз ад-Дин аль-Кассам" Ашраф Хусейн. Утверждается, будто речь идет о несчастном случае в городе Дейр-эль-Балах.

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