



В Газе прогремел взрыв: погиб член ХАМАСа

В четверг, 24 августа, на одном из объектов ХАМАСа в Газе прогремел взрыв.



В результате происшествия один член террористической организации погиб, еще один получил тяжелые ранения.



Информацию о взрыве, причины которого не раскрываются, подтвердило так называемое министерство внутренних дел Газы, подконтрольное ХАМАСу.



По данным ведомства, погибшим оказался член военизированного крыла ХАМАСа, бригады "Изз ад-Дин аль-Кассам" Ашраф Хусейн. Утверждается, будто речь идет о несчастном случае в городе Дейр-эль-Балах.