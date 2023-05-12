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В Газе ожидают перебоев в подаче электроэнергии: топлива хватит на три дня
12.05.2023 14:51 Алина Груднева

В Газе ожидают перебоев в подаче электроэнергии: топлива хватит на три дня

Энергетическая компания в Газе имеет запас топлива для подачи электроэнергии всего на три дня.

Об этом сообщил директор бюро связи, подконтрольного ХАМАСу, Салам Маруф.

По его словам, в результате израильских ударов в рамках операции "Щит и стрела" был поврежден ряд ЛЭП, что усугубило проблему с подачей энергии.

Он подчеркнул, что система образования полностью прекратила работать после первой атаки Израиля. Также прекращена деятельность рыбаков в Газе.

Напомним, сегодня в Израиле было решено закрыть КПП на границе с Газой и запретить передачу товаров, в том числе, топлива. Это должно побудить ХАМАС надавить на "Исламский  джихад", чтобы тот прекратил ракетные обстрелы.
 

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