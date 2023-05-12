



В Газе ожидают перебоев в подаче электроэнергии: топлива хватит на три дня

Энергетическая компания в Газе имеет запас топлива для подачи электроэнергии всего на три дня.



Об этом сообщил директор бюро связи, подконтрольного ХАМАСу, Салам Маруф.



По его словам, в результате израильских ударов в рамках операции "Щит и стрела" был поврежден ряд ЛЭП, что усугубило проблему с подачей энергии.



Он подчеркнул, что система образования полностью прекратила работать после первой атаки Израиля. Также прекращена деятельность рыбаков в Газе.



Напомним, сегодня в Израиле было решено закрыть КПП на границе с Газой и запретить передачу товаров, в том числе, топлива. Это должно побудить ХАМАС надавить на "Исламский джихад", чтобы тот прекратил ракетные обстрелы.

