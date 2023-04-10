



В Гамбурге уже вторые сутки не могут потушить пожар

В Гамбурге в районе Ротенбургсорт большое облако дыма. Масштабный пожар на складах не могут потушить уже вторые сутки.



Об этом сообщает Welt.



"Большой пожар, который уничтожил несколько складов в Гамбурге в Пасхальное воскресенье, все еще не был ликвидирован. Представитель полиции заявил рано утром в понедельник, что через 27 часов после первого сообщения о пожаре работы по тушению пожара все еще не завершены", - говорится. в сообщении.



Он предположил, что операция продлится в течение суток. Точная причина пожара до сих пор неизвестна. Пострадавших нет.



Напомним, в ночь на 9 апреля в Гамбурге вспыхнул масштабный пожар. Жителей города предупредили о токсичном дыме и опасности отравления.



Пожар произошел на остановке грузовиков, который в результате полностью выгорел. Позже огонь перекинулся на другие складские помещения.

