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В Галилее в бассейне чуть не утонула 2-летняя малышка
20.05.2023 20:08 Алина Груднева

В Галилее в бассейне чуть не утонула 2-летняя малышка

В субботу, 20 мая, в бассейне в Галилее чуть не утонула двухлетняя малышка.

Ее вовремя удалось вытащить из воды.

Инцидент произошел в отеле типа "постель и завтрак". Прибывшие на место происшествия медики провели малышке сердечно-легочную реанимацию на месте и восстановили ее пульс.

После этого ребенка в тяжелом состоянии доставили в Медицинский центр Галилеи в Нагарии, продолжая спасательные мероприятия.

Позже врачи сообщили, что малышку перевели в детское отделение реанимации, когда удалось стабилизировать ее состояние.

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