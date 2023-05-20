



В Галилее в бассейне чуть не утонула 2-летняя малышка

В субботу, 20 мая, в бассейне в Галилее чуть не утонула двухлетняя малышка.



Ее вовремя удалось вытащить из воды.



Инцидент произошел в отеле типа "постель и завтрак". Прибывшие на место происшествия медики провели малышке сердечно-легочную реанимацию на месте и восстановили ее пульс.



После этого ребенка в тяжелом состоянии доставили в Медицинский центр Галилеи в Нагарии, продолжая спасательные мероприятия.



Позже врачи сообщили, что малышку перевели в детское отделение реанимации, когда удалось стабилизировать ее состояние.