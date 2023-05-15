



В Галилее расстреляли 19-летнюю студентку



Дима Бушняк, 19-летняя студентка Хайфского университета, была застрелена вчера вечером в своей машине возле новой мечети в поселении Салама в Западной Галилее. Команды MADA, вызванные на место происшествия, эвакуировали ее в критическом состоянии в больницу "Зив" в Цфате, где она скончалась.



Полиция начала расследование обстоятельств происшествия и поиск подозреваемых. Предпосылки инцидента, по всей видимости, криминальные.



С начала года арабском секторе при обстоятельствах, связанных с насилием, погибли 78 человек, из них 6 женщин.



Только вчера 25-летний Усама Марват был застрелен в Нацерете. Предварительное расследование показало, что неизвестный открыл по нему огонь, когда он гулял возле своего дома. Марват был тяжело ранен и доставлен в больницу, где врачи были вынуждены констатировать его смерть. Полиция начала расследование и поиски подозреваемых в стрельбе. Причиной убийства называют конфликт между преступными кланами.



Примерно четыре часа спустя в деревне Манда был застрелен молодой человек 20 лет, Мухаммад Ибрагим Зарора.