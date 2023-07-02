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"Лука-террорист": В Гааге мужчина напал на здание посольства Беларуси
02.07.2023 13:09 Ирина Демьянова

"Лука-террорист": В Гааге мужчина напал на здание посольства Беларуси

Мужчина в Нидерландах повредил здание посольства Беларуси. Он разрисовал здание и выбил окна, сообщает Omroep West.

Инцидент произошел в ночь на 2 июля в Гааге. Неизвестный мужчина выбил окна и разрисовал здание посольства. На опубликованных фото можно увидеть красно-черную краску и надписи: "Лука-террорист".

Также на здании посольства есть надписи на белорусском языке: "Живе Беларусь".

Правоохранители в Нидерландах задержали мужчину, который повредил посольство. Полиция огородила территорию и проводит расследование.  

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