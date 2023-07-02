"Лука-террорист": В Гааге мужчина напал на здание посольства Беларуси
Мужчина в Нидерландах повредил здание посольства Беларуси. Он разрисовал здание и выбил окна, сообщает Omroep West.
Инцидент произошел в ночь на 2 июля в Гааге. Неизвестный мужчина выбил окна и разрисовал здание посольства. На опубликованных фото можно увидеть красно-черную краску и надписи: "Лука-террорист".
Также на здании посольства есть надписи на белорусском языке: "Живе Беларусь".
Правоохранители в Нидерландах задержали мужчину, который повредил посольство. Полиция огородила территорию и проводит расследование.