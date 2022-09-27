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В ФРГ уволен руководитель энергокомпании - наблюдатель на "референдуме"
27.09.2022 17:41 Алина Груднева

В ФРГ уволен руководитель энергокомпании - наблюдатель на "референдуме"

В Германии одного из мужчин уволили с работы из-за участия в российском "референдуме" на оккупированных украинских территориях.

 
Уточняется, что под увольнение попал управляющий директор поставщика энергии в Гессене Штефан Шаллер.
 
Его уволили, поскольку он посещал оккупированную часть Запорожской области, чтобы быть "наблюдателем".
 
"Это стало реакцией на его работу в качестве наблюдателя на незаконных российских фиктивных референдумах в Украине", - сказано в заявлении федеральной земли Гессен.

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