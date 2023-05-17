



В ФРГ обвиняют пятерых человек в заговоре с целью свержения правительства

В Германии предстали перед судом пять человек, обвиняемых в планировании госпереворота и заговоре с целью похищения министра здравоохранения страны. Обвиняемыми оказались четверо мужчин в возрасте от 44 до 56 лет и 75-летняя женщина.



Их обвиняют в создании или членстве в террористической организации и государственной измене. По версии прокуратуры, эта группа связана с движением "Граждане Рейха", которое отвергает легитимность послевоенной конституции Германии.



"Они намеревались создать условия, похожие на гражданскую войну, используя взрывчатку для отключения электроэнергии по всей стране, а затем похитив министра здравоохранения Карла Лаутербаха", - сказано в сообщении.



Прокуроры считают, что приобретение группой оружия и денег показало, что они были "опасными преступниками, которые хотели реализовать свои планы".



Мужчины были арестованы в апреле прошлого года. Полиция изъяла 22 единицы огнестрельного оружия, в том числе автомат Калашникова, и сотни патронов, а также крупные суммы наличных, золота и серебра.



Женщину арестовали через шесть месяцев. Утверждается, что она подготовила многочисленные документы для группировки, в том числе "ордер на арест" министра здравоохранения. Более того, она написала письма, адресованные президенту России Владимиру Путину и президенту Польши Анджею Дуде.