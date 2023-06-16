



В Финляндии за превышение скорости начислили штраф в 121 000 евро

Финский бизнесмен Андерс Викльоф за превышение скорости был оштрафован на 121 000 евро. Кроме того, его водительские права были изъяты на десять дней. Об этом сообщает издание Nyan.



Полицейские "засекли" автомобиль, за рулем которого ехал Викльоф, на скорости 82 км в час, вместо разрешенных 50 км/ч.

"Я только начал тормозить, но, полицейские как раз измерили здесь скорость", – рассказывает Викльоф.



Столь значительная сумма штрафа объясняется тем, что Финляндия рассчитывает размер штрафов за нарушение ПДД исходя из доходов нарушителя.



"Я очень сожалею о случившемся, и надеюсь, что эти деньги, по крайней мере, пойдут на здравоохранение через государственную казну", – сказал он изданию Nyan.



Андерса Викльофа уже не в первый раз ловят на превышении скорости и наказывают большим штрафом. В 2018 году за проезд на запрещающий знак его оштрафовали на 63 680 евро, а в 2013 году он получил штраф в размере 95 000 евро за превышение скорости. Бизнесмен владеет компанией Wiklöf Holding, в которую входит более 20 финских предприятий в сфере логистики, строительства, недвижимости, торговли и туризма.