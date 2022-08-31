



В Финляндии выявили повышение уровня радиации

Радиоактивные изотопы были обнаружены в пробах воздуха, взятых в городе Котка (Финляндия).



Об этом сообщили в Управлении по радиационной и ядерной безопасности страны (STUK), уведомляет Reuters.



Как отмечается, угрозы населению нет, так как было обнаружено небольшое количество изотопов.



"Обнаруженная активность не имеет влияния на состояние окружающей среды или на человеческое здоровье, поскольку концентрация очень низкая. Небольшие количества циркония и ниобия могут попасть в воздух, например, из топлива атомной электростанции во время технического обслуживания станции", - подтвердили в управлении.



В то же время источник радиации в Котке пока неизвестен.