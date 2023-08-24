



В Финляндии усыпят 120 тысяч лисиц и норок из-за опасной болезни

Крупнейший в Европе производитель лисьего меха усыпит 120 тысяч лисиц и норок на пушных фермах из-за вспышки птичьего гриппа в Финляндии.



Об этом заявила руководитель отдела вирусологии в Управлении по вопросам продовольствия Финляндии Туйя Гадд.



По ее словам, вирус птичьего гриппа выявили на 13-ти фермах, на десяти из них животных уже усыпили, передает Bild.



Известно, что первые случаи птичьего гриппа зафиксированы в Финляндии в начале июня - тогда им были заражены чайки. Уже в июле специалисты обнаружили первые случаи заболевания птичьим гриппом у пушных зверей, которые содержатся в клетках.



Как отмечает издание, с момента своего появления в 1996 году вирус птичьего гриппа распространялся преимущественно сезонно. Однако, по данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), с середины 2021 года птичий грипп стал значительно более заразным.



В последнее время вирус обнаруживают у все большего числа хищных млекопитающих. ВОЗ опасается, что это может способствовать тому, что птичьим гриппом начнут чаще болеть люди.



Согласно официальным данным, в Финляндии 400 звероферм, на которых содержится в общей сложности 1,3 миллиона животных. Ежегодно Финляндия поставляет почти миллион лисьих шкур.



Во время пандемии COVID-19 похожее решение по усыплению норок приняло правительство Дании. Тогда из-за страха перед мутацией вируса уничтожили 15 миллионов животных.