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В Финляндии обрушился мост: около 30 человек получили травмы
12.05.2023 10:11 Ирина Демьянова

В Финляндии обрушился мост: около 30 человек получили травмы

Обрушение моста в четверг, 11 мая, произошло в финском городе Эспоо. В инциденте пострадало почти 30 человек.

Об этом сообщает финский телеканал YLE со ссылкой на местную полицию.

"Травмы разной степени тяжести получили 27 человек, среди пострадавших есть школьники. Пострадавших доставили в больницы региона", - сказано в сообщении.

В связи с трагедией был открыт специальный информационный центр, куда могут позвонить родственники пострадавших и где можно получить дополнительную информацию.
 

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