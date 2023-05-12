



В Финляндии обрушился мост: около 30 человек получили травмы

Обрушение моста в четверг, 11 мая, произошло в финском городе Эспоо. В инциденте пострадало почти 30 человек.



Об этом сообщает финский телеканал YLE со ссылкой на местную полицию.



"Травмы разной степени тяжести получили 27 человек, среди пострадавших есть школьники. Пострадавших доставили в больницы региона", - сказано в сообщении.



В связи с трагедией был открыт специальный информационный центр, куда могут позвонить родственники пострадавших и где можно получить дополнительную информацию.

