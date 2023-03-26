



В Финляндии напали на депутата "из-за НАТО"

В Финляндии мужчина напал на депутата от "Национальной коалиционной партии" Бена Зисковича.



По данным Yle, это случилось в Хельсинки 25 марта, когда народный избранник ждал поезда в метро, стоя на платформе с членами своей избирательной кампании.



"Мужчина подошел и начал кричать о НАТО, как он хотел бы меня убить и толкнуть под поезд. После этого он ударил меня рукой в лицо", – сообщил депутат.



По его словам, худшего, к счастью, удалось избежать. Он отделался лишь поцарапанными рукой и коленом. Нападавшего скрутила охрана метро, после чего он был передан полиции. Зискович считает, что мужчина был политически мотивирован.



