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В Финляндии и Норвегии фиксируют вспышки птичьего гриппа
29.07.2023 09:35 Ирина Демьянова

В Финляндии и Норвегии фиксируют вспышки птичьего гриппа

Норвегия и Финляндия в этом году столкнулись с рекордным количеством вспышек птичьего гриппа в нескольких регионах. В результате погибли тысячи чаек и других видов животных, в некоторых районах было введено ограничение на поездки, сообщает Reuters.

Официальные лица в арктическом городе Вадсо, входящем в губернию Финнмарк в Норвегии, заявили, что они собрали более 10 000 мертвых птиц в этом районе, а Норвежское управление по безопасности пищевых продуктов в четверг ввело запрет на поездки, охватывающие три заповедника.

"Вспышки, которые мы наблюдаем в различных местах Финнмарка в этом году, намного больше, чем мы видели в прошлом в Норвегии", - сказал Оле-Херман Тронеруд, главный ветеринарный врач Норвежского управления безопасности пищевых продуктов.

Соседняя Финляндия также заявила, что штамм H5N1 в настоящее время обнаружен на 20 зверофермах по сравнению с 12 ранее на этой неделе.

Ранее в ООН предупредили, что вспышки птичьего гриппа во всем мире вызывают опасения и что вирус может легче адаптироваться для заражения людей.

Всемирная организация здравоохранения заявила, что риск заражения людей вирусом H5N1 остается низким, однако необходимо тщательно отслеживать сообщения об инфекциях среди млекопитающих.
 

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